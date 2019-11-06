У туристичному місці Йорданії невідомий влаштував різанину

Унаслідок різанини в туристичному місці в Йорданії шестеро людей зазнали поранень, четверо з них - туристи.

Про це повідомляє AFP із посиланням на місцеву поліцію.

“Шестеро людей, включаючи 4 туристів, зазнали ножових поранень у результаті різанини в Йорданії у середу”, - йдеться у повідомленні.

За словами поліцейського Амера Сартаві, серед поранених є три туристки з Мексики та одна - зі Швейцарії. Також постраждав від нападу їхній гід та охоронець.

Атака сталася в туристичному місці за 50 км від столиці - Амману.

Сартаві заявив, що поранених було госпіталізовано, а нападника затримано.

Наразі мотив нападника невідомий.

Зазначається, що у грудні 2016 року в йорданському місті Карак десяток терористів “Ісламської держави” здійснили масштабний напад. Тоді загинуло 10 людей, ще 30 отримали поранення.