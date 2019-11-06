Поліція не має права забороняти екопротести - суд Лондона

Високий суд Лондона у середу визнав незаконним рішення лондонської поліції заборонити протести учасникам екологічного руху Extinction Rebellion.

Про це повідомляє Sky News.

“Оголошуючи рішення, лорд суддя Дінджеманс та суддя Чемберлен заявили, що лондонські поліцейські сили не мають повноважень застосовувати заборону (на протести — ред.), оскільки закон, який став обґрунтуванням для заборони, не поширюється на окремі зібрання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що столична поліція використала “розділ 14 Закону про суспільний лад, щоб спробувати запобігти демонстраціям, в яких брали участь більше двох людей”.

Поліція намагалася за допомогою закону про суспільний лад обмежити місце проведення протестів на Трафальгарській площі.

Адвокати Extinction Rebellion вважають, що поліція перевищила свої повноваження, визначені в законі.

Як повідомлялося, протестувальники ставили намети по всій столиці Британії, в тому числі на Трафальгарській площі, перекриваючи основні автошляхи.

Раніше у Лондоні під час акцій протесту активістів руху Extinction Rebellion проти змін клімату поліція затримала доньку короля Бельгії Леопольда III Марію-Есмеральду.

Фото: news.sky.com