У США назвали "недружні" країни, які можуть втрутитися у вибори-2020

У США низка відомств опублікували спільну заяву, в якій йдеться, що РФ, Китай, Іран та інші недружні іноземні держави спробують втрутитися у президентські вибори 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Пентагону.

"Росія, Китай, Іран та інші іноземні недружні суб'єкти намагатимуться втручатися у виборчий процес чи впливати на рішення виборців", - йдеться у заяві. За даними уряду та американських спецслужб, втручання у вибори буде здійснюватися “за допомогою різноманітних засобів, включаючи кампанії у соціальних мережах, заходи з метою дезінформації суспільства, або здійснюючи руйнівні кібератаки на федеральну та локальну виборчу інфраструктуру”.

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З метою захисту виборчого процесу очільники міністерств та спецслужб закликають громадян США бути пильними та повідомляти про всі підозри до місцевих відділень виборчих органів, ФБР та міністерства національної безпеки. Американцям радять звертатися до надійних джерел у пошуках інформації стосовно виборів, наприклад, державних та місцевих виборчих чиновників.

Зазначається, що наразі немає ознак хакерського зламу або руйнування виборчої інфраструктури, що дозволило б перешкодити проведенню голосування, вплинути на його підсумки або завадити підрахунку голосів, проте відстеження ймовірних загроз триватиме.