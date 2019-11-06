У Нідерландах страйкують учителі, закрили понад чотири тисячі шкіл

“Понад 4 300 шкіл у Нідерландах закрилися у середу у зв'язку з великим страйком у сфері освіти”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, профспілки вимагають від уряду вирішити питання з нестачею вчителів у сфері освіти в країні.

На думку представників профспілок, рішення уряду про виділення одноразової суми в €460 млн не буде достатнім для вирішення вказаного питання.

Також сьогодні у парламенті заплановані подальші дебати щодо виділення коштів на покращення ситуації у сфері освіти в Нідерландах.

Зазначається, що порівняно з попереднім страйком у березні цього року, коли закрилося 2 600 шкіл та 40 тисяч вчителів зібралися на центральній площі Гааги біля будинку уряду, нині демонстрації очікуються по всій країні.

Фото: www.nu.nl