Сондленд переглянув свої свідчення у справі щодо імпічменту Трампа

«Зараз я пригадую, як окремо розмовляв з (помічником президента України - ред.) паном Єрмаком, де я сказав, що відновлення американської допомоги, швидше за все, не відбудеться, поки Україна не представить публічну антикорупційну заяву, яку ми обговорювали протягом багатьох тижнів», - заявив Сондленд.

Сондленд мав на увазі зустріч 1 вересня у Варшаві, яка відбулася після великого зібрання за участю віцепрезидента США Майкла Пенса і Президента України Володимира Зеленського.

Як зазначає видання CNN, свідчення Сондленда доповнює відомості демократів про те, що затримання $400 млн допомоги Україні було пов'язане з бажанням американського президента Дональда Трампа змусити Київ почати розслідування проти сім'ї Байденов і фірми Burisma.

Нагадаємо, 4 і 5 листопада, Палата представників США оприлюднила стенограми закритих слухань, які проходять в контексті розслідування щодо імпічменту Трампа. У понеділок були оприлюднені свідчення американських послів Марі Йованович і Майкла Маккінлі, у вівторок - спецпредставника США Курта Волкера і посла при ЄС Гордона Сондленда.