Китай знімає заборону на імпорт канадського м'яса - Трюдо

Китай знімає заборону на імпорт канадського м'яса - Трюдо

Укрінформ
Влада Китаю дозволить канадським виробникам свинини та яловичини відновити реалізацію продукції до цієї країни.

Про це у Twitter написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Маю добрі новини для канадських фермерів: експорт канадської свинини і яловичини до Китаю буде відновлено. Дякую нашому послу та канадській м’ясній індустрії за роботу з повторного відкриття цього важливого ринку для наших постачальників”, - відзначив Трюдо.

Як повідомлялося, наприкінці червня цього року Китай заборонив імпорт канадської свинини - нібито через виявлені у ній шкідливі домішки.

Канада тоді визнала, що експортні сертифікати були отримані шахрайським чином та пообіцяла вжити заходів, аби цього надалі не повторилося.  

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Стосунки між двома державами помітно ускладнилися торік, коли Канада затримала на вимогу США фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу. Зараз вона перебуває під домашнім арештом у Ванкувері.

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