Китай знімає заборону на імпорт канадського м'яса - Трюдо

Влада Китаю дозволить канадським виробникам свинини та яловичини відновити реалізацію продукції до цієї країни.

Про це у Twitter написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Маю добрі новини для канадських фермерів: експорт канадської свинини і яловичини до Китаю буде відновлено. Дякую нашому послу та канадській м’ясній індустрії за роботу з повторного відкриття цього важливого ринку для наших постачальників”, - відзначив Трюдо.

Bonne nouvelle pour les agriculteurs canadiens : les exportations de porc et de bœuf vers la Chine reprendront. Merci à l’ambassadeur Barton et à l’industrie canadienne de la viande d’avoir contribué à rouvrir ce marché clé pour nos producteurs de viande et leurs familles. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 5 листопада 2019 р.

Як повідомлялося, наприкінці червня цього року Китай заборонив імпорт канадської свинини - нібито через виявлені у ній шкідливі домішки.

Канада тоді визнала, що експортні сертифікати були отримані шахрайським чином та пообіцяла вжити заходів, аби цього надалі не повторилося.

Стосунки між двома державами помітно ускладнилися торік, коли Канада затримала на вимогу США фінансового директора Huawei Мен Ваньчжоу. Зараз вона перебуває під домашнім арештом у Ванкувері.