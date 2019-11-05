Туск не балотуватиметься у президенти Польщі

Президент Євроради Дональд Туск, каденція якого завершується в листопаді, вирішив не балотуватися у президенти Польщі на виборах 2020 року.

Про це він заявив в коментарі польським телеканалам Polsat News і TVN24.

“Після глибоких роздумів я прийняв рішення, що не кандидуватиму у найближчих президентських виборах”,- заявив Туск.

Він зазначив, що оголошує своє рішення оскільки час йде, а опозиції слід швидко визначатися із суперником для Анджея Дуди, який намагатиметься в наступному році переобратися на посаду президента РП.

Туск підкреслив, що опозиція може ці вибори виграти, а для цього потрібно обрати кандидата, який не буде обтяжений багажем складних та непопулярних рішень, таких як є за його плечима з часів, коли він був прем’єр-міністром країни (2007-2014 рр.).

Президент Євроради також наголосив, що буде активно підтримувати опозицію в цих виборах і використає усі можливості для зміцнення позиції Польщі в Європі та світі.

Як відомо, президентські вибори у Польщі відбудуться в 2020 році.

Дуда вже оголосив, що намагатиметься переобратися на другу каденцію, а підтримку йому вже задекларувала партія влади – “Право і Справедливість” Ярослава Качинського.

Натомість, в опозиції зараз активно вирішується питання, хто буде основним суперником Дуди. До сьогодні вважалося, що основним суперником для Дуди може стати Туск. Після його відмови не виключено, що серед опозиційних кандидатів ліберального табору буде проведено праймеріз за право стати основним суперником чинного президента Польщі.

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Серед претендентів називаються прізвища віце-маршалка Сейму від “Громадянської платформи” Малгожату Кідаву-Блонську, мера Варшави Рафала Тшасковського, лідера Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша чи лідера лівої партії “Весна” Роберта Бєдроня.