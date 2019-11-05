У Південній Кореї дізналися про час нової зустрічі Трампа та Кім Чен Ина - ЗМІ
Про це заявив депутат парламенту Південної Кореї Кім Мін Кі після засідання комітету з розвідки, повідомляє Yonhap.
“Розвідка Південної Кореї вважає, що Кім націлився на ще один саміт (із Трампом - ред.) у грудні”, - сказав він.
За словами іншого депутата, Лі Он Чже, ймовірно, Кім Чен Ин прийняв відповідне рішення після консультацій між представниками Вашингтона і Пхеньяна, що відбулися на початку жовтня у Швеції.
Як повідомляв Укрінформ, востаннє лідери США та КНДР зустрічалися в демілітаризованій зоні Корейського півострова в червні. Вони погодилися відновити переговори на робочому рівні, які припинилися після невдалого лютневого саміту двох лідерів у В'єтнамі.
Від червня минулого року Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися тричі, щоб обговорити шляхи врегулювання кризи у зв'язку з ракетно-ядерними програмами Північної Кореї, але істотного прогресу досягти не вдалося.
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