У Південній Кореї дізналися про час нової зустрічі Трампа та Кім Чен Ина - ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин, імовірно, планує провести наступний саміт із президентом США Дональдом Трампом ще до кінця цього року.

Про це заявив депутат парламенту Південної Кореї Кім Мін Кі після засідання комітету з розвідки, повідомляє Yonhap.

“Розвідка Південної Кореї вважає, що Кім націлився на ще один саміт (із Трампом - ред.) у грудні”, - сказав він.

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За словами іншого депутата, Лі Он Чже, ймовірно, Кім Чен Ин прийняв відповідне рішення після консультацій між представниками Вашингтона і Пхеньяна, що відбулися на початку жовтня у Швеції.

Як повідомляв Укрінформ, востаннє лідери США та КНДР зустрічалися в демілітаризованій зоні Корейського півострова в червні. Вони погодилися відновити переговори на робочому рівні, які припинилися після невдалого лютневого саміту двох лідерів у В'єтнамі.

Від червня минулого року Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися тричі, щоб обговорити шляхи врегулювання кризи у зв'язку з ракетно-ядерними програмами Північної Кореї, але істотного прогресу досягти не вдалося.

Фото: AA