Палата громад Великої Британії обрала спікером Ліндсі Гойла

Нижня палата британського парламенту після кількаденної процедури у понеділок нарешті обрала нового спікера.

Про це інформує BBC.

"Новим спікером Палати громад парламенту Великої Британії обраний сер Ліндсі Гойл", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Гойл, котрий раніше обіймав посаду заступника спікера, був одним із двох основних кандидатів.

У остаточному, четвертому раунді голосувань він здобув підтримку 325 депутатів, випередивши свого конкурента від лейбористів на 112 голосів.

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Попередній спікер Палати громад Великої Британії Джон Беркоу провів останнє засідання 31 жовтня, після чого пішов у відставку.

Фото: BBC