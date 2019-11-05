Палата громад Великої Британії обрала спікером Ліндсі Гойла
Укрінформ
Нижня палата британського парламенту після кількаденної процедури у понеділок нарешті обрала нового спікера.
Про це інформує BBC.
"Новим спікером Палати громад парламенту Великої Британії обраний сер Ліндсі Гойл", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, Гойл, котрий раніше обіймав посаду заступника спікера, був одним із двох основних кандидатів.
У остаточному, четвертому раунді голосувань він здобув підтримку 325 депутатів, випередивши свого конкурента від лейбористів на 112 голосів.
Попередній спікер Палати громад Великої Британії Джон Беркоу провів останнє засідання 31 жовтня, після чого пішов у відставку.
Фото: BBC