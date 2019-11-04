Уряд Британії заблокував публікацію доповіді про російську загрозу - ЗМІ

Британський уряд відтермінував до обрання нового парламенту публікацію доповіді спецслужб про загрозу, яку Російська Федерація становить для Сполученого Королівства.

Про це повідомляє The Guardian.

"Даунінг-стріт (уряд Британії - ред.) фактично заблокував до загальних виборів публікацію потенційно вибухонебезпечного парламентського звіту про загрозу безпеці, яку РФ становить для Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Документ на 50 сторінок був підготовлений за запитом двох комітетів парламенту. Його передали на затвердження уряду задля можливого оприлюднення ще 17 жовтня.

Як зазначається, у доповіді йшлося про те, що корупційний вплив Кремля спотворив результат референдуму про Brexit. Планувалося, що документ опублікують минулого тижня - після того, як урядовці приберуть з нього можливу конфіденційну інформацію. Проте цього не сталося.

Як повідомлялося, депутат від Консервативної партії Домінік Грів звинуватив голову уряду Великої Британії Бориса Джонсона у блокуванні публікації звіту з оцінками загроз для безпеки країни з боку Кремля. Згодом тіньовий міністр закордонних справ Емілі Торнберрі звернулася до уряду із запитом щодо зв'язків з РФ старшого радника прем’єр-міністра Бориса Джонсона.