Берлін позбавляється “американських солдатів” на колишньому КПП

Влада берлінських районів Фрідріхсхайн-Кройцберг вирішила закрити популярний «атракціон» на колишньому переході між НДРівським Берліном і Західним Берліном Checkpoint Charlie.

Першим про це повідомив таблоїд Bild.

«Кожен берлінський турист знає їх - фейкових солдатів з Checkpoint Charlie. Протягом 17 років 10 акторів у американській формі на колишньому кордоні з НДР проставляють "печатки", продають несправжні візи як сувеніри, беруть гроші за спільні з ними фото. Але з цим наразі покінчено!», - пише таблоїд.

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Зазначається, що таке рішення зумовлене скаргами багатьох туристів та берлінців (що було перевірено та підтверджено поліцейськими у цивільному) на те, що актори групи Dance Factory вимагають гроші за фото – 4 євро за кожне та ображають тих, хто не хоче платити. За даними ЗМІ, переодягнуті актори заробляли в успішні дні до 5 тис. євро. Самі фігуранти заявляють, що нікого не змушували, а люди платять за згадку добровільно.

Колишній перехід Checkpoint Charlie, як повідомляє Укрінформ, знаходиться на популярній торгівельній вулиці Фрідріїштрассе неподалік від центру нині єдиної столиці, яка святкує в ці дні 30-річчя падіння Берлінського муру, символу «холодної війни». Перехід, який охороняли з обох боків танки – радянські та американські, - функціонував з 1961 до 1989 року. Скористатися ним могли переважно дипломати та іноземці. Сьогодні це – один з найвідвідуваніших туристичних об´єктів міста. Окрім фото з «американськими солдатами», тут можна придбати елементи одягу радянських солдатів. А також відвідати Музей стіни, яким керує уроженка України Олександра Гільдербрандт.