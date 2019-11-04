Пірати атакували грецький танкер - четверо моряків у полоні

Біля берегів Того у понеділок пірати атакували грецький нафтовий танкер Elka Aristotle та взяли в полон чотирьох членів екіпажу.

Про це повідомляє Energy Voice.

"Четверо членів екіпажу були викрадені з грецького нафтового танкера неподалік Того", - йдеться у повідомленні.

Європейська навігаційна агенція підтвердила викрадення чотирьох матросів з судна Elka Aristotle .

У інформацією DW, серед захоплених моряків — двоє громадян Філіппін, один громадянин Греції та один громадянин Грузії.

Грецька компанія заявила, що не може надати деталей інциденту, й робить "все можливе, щоб забезпечити швидке та безпечне звільнення захоплених моряків". Решта екіпажу та саме судно перебувають в безпеці.

Напад на Elka Aristotle стався близько третьої години ночі в 18 кілометрах від порту Ломе. Під час нападу один охоронець, який супроводжував танкер, отримав вогнепальне поранення. Охорона корабля не змогла відбити напад, хоча мала вогнепальну зброю.

Атака піратів сталася за два дні після аналогічного нападу в водах сусіднього Беніну.