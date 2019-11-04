Президент Ірану відправив королю Саудівської Аравії лист миру

Президент Ірану Хассан Рухані написав листа королю Саудівської Аравії Салману ібн Абдул-Азіз Аль Сауду з пропозицією про мир.

Про це заявив офіційний представник уряду Ісламської Республіки Алі Рабії, повідомляє Tasnim.

"Рухані направив листи-звернення про мир у регіоні королю Саудівської Аравії. Тема листів - регіональний мир та стабільність. Ми вважаємо, що в регіоні можуть скластись багатосторонні зв'язки, і тиск з боку США не повинен розділяти сусідів", - сказав він.

Повідомлення надійшло через кілька днів після того, як міністерство закордонних справ Ірану підтвердило, що Рухані надіслав окремі листи до держав-членів Ради Перської затоки та Іраку.

"Після того, як почесний президент Ісламської Республіки Іран презентував документ "Ормузького мирного процесу" на цьогорічній Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, він надіслав його повний текст главам вищезгаданих країн. В своєму листі він закликав до колективної співпраці серед усіх, хто впроваджує та втілює таку ініціативу", - заявив речник МЗС Ірану Аббас Мусаві.