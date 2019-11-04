У Брюсселі евакуювали Палац Юстиції через підозрілий пакунок

У брюссельському Палаці Юстиції у понеділок через підозрілий пакунок повністю евакуювали будівлі, тому не відбулися заплановані на цей день заходи з підготовки до слухань справи щодо геноциду в Руанді.

Про це повідомляє бельгійське видання “Brussels Times”. Читайте також: У Британії евакуювали офіс лідера ліберальних демократів через посилку з порошком “За повідомленнями поліції, підозрілий пакунок був виявлений на місці для паркування в самій будівлі Палацу. Поліція, яка прибула на місце події, встановила периметр безпеки. Евакуація будівлі перервала засідання з відбору присяжних для розгляду справи про злочин геноциду в Руанді, яке мало відбутися у понеділок”, - йдеться у публікації.