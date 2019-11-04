Місцеві вибори у Болгарії виграла правляча партія

Керівна болгарська партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ) отримала перемогу в другому турі місцевих виборів у більшості обласних центрів країни.

Про це повідомляє Balkan Insight

"З поважним результатом правляча болгарська партія ГЕРБ виборола 15 з 28 місць у обласних центрах країни, а також у столиці в другому турі місцевих виборів у Болгарії, що пройшов у неділю", - йдеться в повідомленні.

Так, у столиці країни Софії виграла чинний мер Йорданка Фандикова від партії ГЕРБ, яка набрала 49,98% голосів виборців. Її конкурентка, незалежний кандидат Мая Манолова (Болгарська соціалістична партія) отримала 45,13%.

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Представники ГЕРБ також виграли вибори у Пловдиві, Варні, Ловечі та ще кількох містах.

У першому турі місцевих виборів ГЕРБ отримала перемогу у 8 з усіх 27 обласних центрів і загалом тепер матиме мерів у 17 великих містах.

Фото: EPA-EFE/VASSIL DONEV