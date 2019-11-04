Біля Беніну пірати напали на норвезьке судно і захопили дев'ятьох матросів

Пірати поблизу берегів західноафриканської держави Бенін викрали із норвезького транспортного судна MV Bonita 9 моряків.

Про це повідомляє CNN.

«На узбережжі Беніну пірати напали на судно MV Bonita, яке належить норвезькій транспортній компанії J.J. Ugland, та викрали 9 членів його екіпажу», - йдеться в повідомленні.

Цей інцидент стався 2 листопада, коли корабель стояв на якорі в порту Котону. Моряки, яких пірати не зачепили, сповістили місцевій владі про напад.

Представники J. J. Ugland з'ясовують деталі події і підтримують постійний зв'язок з відповідними органами та родичами членів екіпажу.

Інформації про громадянство викрадених моряків наразі немає.

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Варто зауважити, що відповідно до доповіді, виданої Міжнародним бюро мореплавства в липні цього року, моря навколо Західної Африки наразі залишаються найбільш небезпечними з огляду на активність піратів.