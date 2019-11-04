Три військові кораблі РФ пройшли в Чорне море через Босфор

Три військові кораблі ЧФ РФ пройшли Босфорську протоку з Мармурового до Чорного моря.

Про це повідомляє видання Haber Turk.

“Першим протоку пройшов військовий буксир з бортовим номером 304, за ним тральщик "Ковровець" - 907, останнім прохід здійснив протидиверсійний катер з бортовим номером 841. Під час проходу через Босфор кораблі супроводжувались двома човнами берегової охорони”, - вказано у повідомленні.

Як зазначає видання, під час проходу військових кораблів на палубах несли вахту військовослужбовці, на кораблях спостерігалася велика кількість військових.

Як відомо, під час панельної дискусії на Львівському Безпековому форумі його співорганізатор, генерал-лейтенант ЗС США (у відставці) Бен Ходжес порадив Україні та країнам Чорноморського регіону — Грузії та Румунії відповідати на морські виклики Росії разом, опираючись при цьому на підтримку ВМС США.