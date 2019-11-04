У Стамбулі водій автобуса в’їхав у зупинку і напав на людей з ножем

У Стамбулі громадський автобус в'їхав в зупинку, у результаті одна людина загинула, 13 отримали поранення.

Про це повідомляє Haber Turk.

«На зупинці в районі Бешікташ, в яку врізався автобус, загинула людина, 13 отримали травми. Водій автобуса втік, вдаривши ножем одну людину, та стрибнув у море на пристані Бешікташ. Пізніше його дістали з води, після чого він був затриманий поліцією», - повідомляє видання.

Медичні бригади відвезли поранених до лікарень.

Як відомо, нещодавно подібний випадок стався в Анкарі. 30 вересня в районі Мамак, що в південно-східній частині турецької столиці, в результаті зіткнення муніципального автобуса з зупинкою, загинуло три людини.

Фото з сайту haberturk.com