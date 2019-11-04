Три події світу. Газові пристрасті, євроатлантичні реалії та безкінечний Brexit

Тема транзиту газу територією України з 1 січня 2020 року виходить на загальноєвропейський рівень.

Візит делегації Євроатлантичної Ради в Україну дозволив продемонструвати підходи до євроатлантичної інтеграції нашої країни як представникам влади, так і опозиції. ЄС погодився відтермінувати Brexit до 31 січня 2020 року.

Росія з початку 2000-х років використовує газ як енергетичну зброю у великій політиці, і не лише Україна стикалася з цією методикою Кремля. Протягом майже 20 років ситуація зазнала певних змін, і за столом тристоронніх переговорів про транзит газу ЄС виступає швидше в ролі чесного (нехай і зацікавленого) посередника, ніж союзника Росії. Не дивує, що черговий раунд консультацій між Україною, Росією та ЄС у Брюсселі завершився безрезультатно.

Обговорення газової проблематики вийшло на якісно інший рівень, сторони обмінюються кроками у сфері енергетичної безпеки Європи. Верховна Рада України ухвалила законопроект про анбалдінг «Нафтогазу України», і наша держава має всі шанси підійти до нового року з законодавством, яке відповідає вимогам ЄС. Данія дозволила «Газпрому» прокладати NordStream2 у власних територіальних водах, однак шансів завершити другу чергу проекту з прямого транспортування природного газу з території Росії до Німеччини до початку 2020 року немає. Це добре розуміють у Кремлі, тому Володимир Путін закликав «обнулити обопільні претензії» «Нафтогазу України» та «Газпрому». Читай – відмовитися від вигідних для України результатів Стокгольмського арбітражу. Москва має наміри порушити питання транзиту газу під час можливої зустрічі Нормандської четвірки, де розраховує на підтримку Німеччини.

В Україні побувала делегація Євроатлантичної Ради. Центрами візиту стали Одеса та Київ, що свідчить про рішучість Альянсу сприяти розвиткові українських ВМС. Володимир Зеленський заявив, що Україна не проти прискоритися на шляху до НАТО, і високопосадовці підтвердили ці слова подачею заявки на приєднання до Програми розширених можливостей Північноатлантичного альянсу. Повторного підтвердження заявки на ПДЧ не відбулося, попри те, що з 2008 року ситуація в Україні та світі суттєво змінилася. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що наша держава не омине етап надання ПДЧ на шляху євроатлантичної інтеграції, проте для неї зараз важливіші конкретні реформи та перетворення.

Процес Brexit-у тим часом триває, і різдвяні та новорічні свята Велика Британія зустріне у складі Європейського Союзу, який погодився на відтермінування процедури розлучення до 31 січня 2020 року. Не виключено, що траєкторію Brexit змінять дострокові вибори до британського парламенту, які пройдуть 12 грудня та дозволять відобразити ставлення суспільства Туманного Альбіону до процедури розставання з Європейським Союзом.

Євген МАГДА, Інститут світової політики