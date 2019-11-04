Італія прийняла мігрантів з рятувального судна

У неділю німецьке судно «Алан Курді» змогло зайти в порт на півдні Італії та висадити 88 мігрантів, урятованих у морі.

Про це повідомила правозахисна організація Sea-eye, яка оперує судном.

«88 врятованих зійшли сьогодні безпечно з борту «Алан Курді» в порту Таранто», - повідомляють рятувальники.

Судно, яке підняло на борт людей тиждень тому, коли їх обстрілювала берегова охорона Лівії, провело шість днів у морі поблизу острова Лампедуза в очікуванні дозволу. За цей час кілька країн погодилися розподілити біженців. Зокрема, Німеччина та Франція приймуть 60 осіб, Португалія - п'ятьох, Ірландія - двох. В Італії залишиться 21 мігрант.

«Алан Курді» неодноразово рятував біженців і при цьому постійно мусив днями чекати на дозвіл зайти хоча б у якийсь порт. Причина – невизначеність між країнами ЄС щодо розподілу біженців.

За даними федерального відомства з питань притулку ФРН, у поточному році Німеччина отримає від 140 тис. до 145 тис. заяв на притулок.