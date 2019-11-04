Airbnb заборонив оренду житла для вечірок після стрілянини в США

Онлайн-сервіс оренди житла Airbnb заборонив своїм користувачам здавати нерухомість в оренду для проведення вечірок.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що це рішення прийнято після стрілянини в будинку, орендованому через Airbnb в американському місті Орінда у Каліфорнії, внаслідок чого загинуло п'ятеро осіб.

"Віднині ми забороняємо "будинки для вечірок" і зміцнюємо зусилля для боротьби з несанкціонованими вечірками, а також будемо позбуватися образливої поведінки господарів і гостей, включно з такою, що призводить до жахливих подій, які ми спостерігали в Орінді", - повідомив виконавчий директор і співзасновник Airbnb Браян Ческі.

Сервіс уживає низки заходів, аби запобігти таким інцидентам. Зокрема, заявки, визначені як ризиковані, активніше моніторитимуться співробітниками компанії. Для реагування на інциденти, пов'язані з приватними вечірками, створюється спеціальна група. Користувачам, які порушуватимуть нові правила, загрожує виключення з переліку клієнтів сервісу.

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Як повідомлялося, стрілянина в орендованому будинку в Орінді сталася під час святкування Геловіну. Попри заборону власника в будинку відбулася вечірка, розрекламована у соціальних мережах. Коли господарі дізналися про це від сусідів, вони викликали поліцію, однак стрілянина розпочалася ще до того, як правоохоронці прибули на місце.