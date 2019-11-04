Хода лівих радикалів у Берліні вилилася в сутички з поліцією

Акції протесту в берлінському районі Фрідріхсхайн, у яких узяли участь близько 1 тис. представників ліворадикальних сил, вилилися в сутички з поліцією.

Про це повідомляє Berliner Morgenpost.

«Навіть 1000 поліцейських було недостатньо, аби утримати рішучих прихильників лівого політичного спрямування. Демонстрація «проти репресій і за більшу свободу», в якій взяли участь близько 1000 осіб, дісталася до Рігерштрасе у Фрідріхсхайні, ситуація швидко загострилася», - йдеться у повідомленні.

An der Rigaer Straße spielten sich letzte Nacht hässliche Szenen ab. Vermummte griffen Polizisten an. Beamte wurden verletzt, Autos beschädigt, Demonstranten gingen zu Boden: https://t.co/iGL8fspHwB pic.twitter.com/sSEA5u8aua — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) 3 листопада 2019 р.

Зазначається, що деякі з демонстрантів почали жбурляти в поліцейських пляшки (у тому числі з фарбою), а також петарди.

Учасники ходи - декотрі з них були в чорних масках - вимагали, серед іншого, заборонити знесення будинків, які після відселення зайняли ліві радикали. Вони побили вікна в спецавтомобілях, підігнаних, аби знести ці будівлі

Політики Берліна засудили поведінку протестувальників, назвавши цей район, який не вперше стає місцем сутичок радикалів з правоохоронцями, «гетто насильства».

Фото: twitter.com/AlexanderDinger