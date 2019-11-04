Хода лівих радикалів у Берліні вилилася в сутички з поліцією
Про це повідомляє Berliner Morgenpost.
«Навіть 1000 поліцейських було недостатньо, аби утримати рішучих прихильників лівого політичного спрямування. Демонстрація «проти репресій і за більшу свободу», в якій взяли участь близько 1000 осіб, дісталася до Рігерштрасе у Фрідріхсхайні, ситуація швидко загострилася», - йдеться у повідомленні.
An der Rigaer Straße spielten sich letzte Nacht hässliche Szenen ab. Vermummte griffen Polizisten an. Beamte wurden verletzt, Autos beschädigt, Demonstranten gingen zu Boden: https://t.co/iGL8fspHwB pic.twitter.com/sSEA5u8aua— Alexander Dinger (@AlexanderDinger) 3 листопада 2019 р.
Зазначається, що деякі з демонстрантів почали жбурляти в поліцейських пляшки (у тому числі з фарбою), а також петарди.
Учасники ходи - декотрі з них були в чорних масках - вимагали, серед іншого, заборонити знесення будинків, які після відселення зайняли ліві радикали. Вони побили вікна в спецавтомобілях, підігнаних, аби знести ці будівлі
Політики Берліна засудили поведінку протестувальників, назвавши цей район, який не вперше стає місцем сутичок радикалів з правоохоронцями, «гетто насильства».
Фото: twitter.com/AlexanderDinger