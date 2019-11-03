На борту літака прем'єра Японії сталася пожежа

На борту літака прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе сталася невелика пожежа, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Kyodo.

«Невелика пожежа сталася у неділю на бортовій кухні літака японського уряду, який доставив прем'єр-міністра Сіндзо Абе в Таїланд», - йдеться у повідомленні.

Пожежа сталася у духовій шафі на камбузі літака Boeing 777 через кілька годин після вильоту з аеропорту Ханеда, коли екіпаж готував їжу. Вогонь швидко загасили, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

У Таїланді прем'єр-міністр Абе повинен взяти участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Фото: kyodonews.net