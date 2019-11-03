Джонсон вибачився за те, що не здійснив Brexit 31 жовтня

Прем’єр Британії Борис Джонсон вибачився перед членами Консервативної партії, які голосували за його прем’єрство, за не реалізований 31 жовтня Brexit.

Про це повідомляє Sky News

«Прем’єр-міністр Великої Британії глибоко шкодує через те, що не зміг здійснити Brexit до встановленого дедлайну», - йдеться в повідомленні.

Джонсон неодноразово говорив, що Brexit відбудеться наприкінці жовтня, стверджуючи, що радше «помре в канаві», ніж продовжить термін, передбачений для виходу статтею 50 Договору про ЄС.

Однак після того, як парламент проголосував за ретельне вивчення його законопроєкту про вихід з ЄС, він був змушений просити про відтермінування до 31 січня.

Відповідаючи на запитання щодо потреби вибачитися перед консерваторами, Джонсон заявив: «Звичайно, звичайно. Це питання ... це питання глибокого жалю. Але те, що нам потрібно зробити зараз, - це йти вперед і робити це, і різниця між цим урядом і будь-який іншим полягає в тому, що тільки цей уряд пропонує угоду, яка вже готова, і має спосіб її реалізації негайно в середині грудня, якщо нам пощастить отримати більшість».

Джонсон сказав, що затримка є болісною не для його власного его, а тому, що підприємства і сім'ї не могли планувати, оскільки не знали, коли Brexit буде реалізовано.

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Як повідомлялося, очільник британської партії Brexit Найджел Фарадж дав прем’єру країни Борису Джонсону та його Консервативній партії 2 тижні на формування передвиборчого союзу та відмову від угоди з ЄС, попередивши про наслідки у випадку відмови. 31 жовтня, в день, коли Велика Британія мала вийти з ЄС, у країні розпочалася передвиборча кампанія перед позачерговими парламентськими виборами, що пройдуть 12 грудня. Сам же Brexit було за погодженням з Брюсселем відтерміновано до 31 січня.