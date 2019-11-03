Туреччина хоче повернути в ЄС затриманих бойовиків "ІДІЛ" з європейськими паспортами

Туреччина хоче повернути до ЄС затриманих під час військової операції у Сирії підозрюваних бойовиків "Ісламської держави", які є громадянами європейських країн.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, інформує DW.

"Наша країна не є готелем для бойовиків", - наголосив Сойлу.

Він також розкритикував рішення кількох європейських держав, зокрема, Великої Британії та Нідерландів, позбавляти громадянства підозрюваних у членстві в "Ісламській державі". "Такі заходи "неприйнятні та безвідповідальні", - переконаний Сойлу.

При цьому він не повідомив, скільки саме бойовиків "ІДІЛ" з європейськими паспортами було затримано на півночі Сирії.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп 6 жовтня вирішив вивести американські війська з північної Сирії та припинити військову допомогу курдам.

Після цього Туреччина 9 жовтня розпочала масштабний наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн та міжнародних організацій. Туреччину закликали зупинити військову операцію у Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

17 жовтня Туреччина та США домовилися про припинення військової операції Анкари на півночі Сирії.