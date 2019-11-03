FAZ: Nord Stream 2 становить небезпеку для Європи

Трубопровід по дну Балтійського моря несе користь для Німеччини та Росії, однак для Європи він становить небезпеку.

Про це йдеться у статті в німецькому виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Автор матеріалу називає дві причини, чому канцлер ФРН Ангела Меркель підтримує будівництво газопроводу Nord Stream 2 з Росії до Німеччини. Перша: ФРН отримає прибуток, якщо російський газ буде надходити до Європи не через Україну, а через землю Мекленбург-Передня Померанія. Йдеться про транзитні збори, робочі місця, потужність ринку тощо.

Друга причина - стратегічна: Росії потрібні партнери. Якщо Європа відмовиться від проекту, Путіну доведеться покладатися на Китай, отже Захід втрачає будь-який вплив на Москву.

У той же час, визнає автор, Меркель знає й аргументи проти Nord Stream 2. Вона усвідомлює, що новий газогін може витіснити українську ГТС з ринку. Ця країна вже й так важко потерпає від російського вторгнення на Сході, йдеться у статті. Тепер їй загрожує ще й втрата мільярдів євро від транзитних зборів. Водночас, без транзиту Україна потрапляє в стратегічну небезпеку, адже «Росія в цьому випадку могла б вдатися до ескалації війни, не ризикуючи руйнуванням своєї експортної артерії», - пише автор.

Nord Stream 2 майже завершений, констатує коментатор, нагадуючи, що цього тижня Данія надала свій дозвіл на будівництво в її територіальних водах.