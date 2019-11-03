Тисячі шотландців вийшли на марш за незалежність
Укрінформ
У Глазго у суботу, 2 листопада, тисячі людей вийшли на демонстрацію за незалежність Шотландії від Великої Британії.
За даними організаторів, в "Марші за незалежність" взяли участь близько 20 тисяч людей, багато з яких несли шотландські прапори, пише DW.
На мітинг, зокрема, вперше за останні п'ять років вийшла і очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен.
Напередодні вона закликала провести новий референдум щодо незалежності вже до Різдва.
Під час референдуму у вересні 2014 року 55 відсотків шотландців, які взяли участь у голосуванні, висловилися проти проголошення незалежності регіону.