Тисячі шотландців вийшли на марш за незалежність

У Глазго у суботу, 2 листопада, тисячі людей вийшли на демонстрацію за незалежність Шотландії від Великої Британії.

За даними організаторів, в "Марші за незалежність" взяли участь близько 20 тисяч людей, багато з яких несли шотландські прапори, пише DW.

На мітинг, зокрема, вперше за останні п'ять років вийшла і очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен.

Напередодні вона закликала провести новий референдум щодо незалежності вже до Різдва.

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Під час референдуму у вересні 2014 року 55 відсотків шотландців, які взяли участь у голосуванні, висловилися проти проголошення незалежності регіону.