У США міжнародний аеропорт зупинив роботу через записку з погрозами

Міжнародний аеропорт Атланти (США) у суботу, 2 листопада, припинив вильоти та прийом авіарейсів у зв'язку з виявленням записки з погрозами на борту пасажирського літака авіакомпанії American Airlines, що прямував до Далласа.

Про це повідомляє AJC. Як зазначається, незадовго до від'їзду літака від посадкового рукава на борту літака American Airlines знайшли записку з погрозами. Пасажирам наказали залишити борт літака та повторно пройти перевірку. Читайте також: Через негоду без світла залишилися мільйон канадців Поліцейські обшукали літак. Зрештою аеродром відновив роботу у штатному режимі після скасування тривоги.