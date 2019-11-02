Подорож Грети Тунберг через Атлантику: Іспанія пропонує допомогу

Міністр екологічних перетворень Іспанії Тереса Рібера запропонувала шведській активістці Греті Тунберг допомогти перетнути Атлантику, щоб та могла потрапити на кліматичний форум COP25 у Мадриді.

Про це пише Politico.

"Ми дуже хотіли б допомогти Вам перетнути Атлантику", - сказала міністр.

Тереса Рібера зазначила, що її уряд налагодить контакт із юною активісткою, щоб допомогти в організації подорожі до Мадрида.

У серпні Грета Тунберг перетнула Атлантику на яхті, щоб уникнути шкідливих викидів. Наразі незрозуміло, який вид транспорту запропонує Іспанія для поїздки Грети до Мадрида, оскільки активістка користується лише екологічним транспортом.

Як повідомлялося, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка, яка отримала популярність цьогоріч.

Минулого року вона заявила, що відмовляється ходити до школи щоп'ятниці - поки політики не будуть виконувати Паризьку угоду щодо клімату. Так Грета привернула до себе увагу всього світу, й відтоді швидко стала чи не головним символом сучасного екоактивізму.

Нещодавно дівчина виступила на Генеральній асамблеї ООН, де відзначилася емоційною промовою, в якій звинуватила світових лідерів у недостатній боротьбі проти змін клімату.

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