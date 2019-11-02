Сотні курдів у Нідерландах знову мітингували проти вторгнення Туреччини в Сирію

У центрі Роттердама (Нідерланди) сотні курдів влаштували акцію протесту проти турецького військового наступу на півночі Сирії.

Про це повідомляє NOS.

“У центрі Роттердама курди провели акцію проти турецького наступу на півночі Сирії”, - йдеться у повідомленні.

Близько п’ятисот людей приблизно о 14:00 за місцевим часом зібралися на акцію.

Щоб запобігти сутичкам та конфліктам, поліція вилучила в мітингарів палиці та плакати з образами, зокрема, і плакат із зображенням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, якого порівнювали з Адольфом Гітлером.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні сотні курдів влаштували акцію протесту в Амстердамі, вимагаючи негайного припинення військових дій у Сирії. Протестувальники з прапорами та плакатами пройшли центральними вулицями Амстердама.

Фото: nos.nl