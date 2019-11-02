У Німеччині 1% має на руках майже третину статків країни

У Німеччині налічується близько 2 мільйонів доларових мільйонерів, у руках яких сконцентровано майже третину всього багатства.

Такі дані наведені у річному аналізі Global Wealth Report.

«У Німеччині налічується 2,2 мільйона мільйонерів, що становить 16% від загальної кількості по Європі», - йдеться у документі.

Нерівність у Німеччині, зазначають автори доповіді, більша, ніж в інших великих західноєвропейських країнах. Один відсоток німців має на руках 30 відсотків усіх статків у країні, тоді як частка тих, чиї статки є меншими ніж 10 тисяч доларів, становить 41%. Отже коефіцієнт Jini у ФРН становить 82% (для порівняння: 67% в Італії та 70% у Франції, у Великобританії – 75%).

За даними Statista, більшість багатіїв мешкає у Гессені та Баден-Вюртемберзі.

«Чіткий лідер» тут – район Хохтайнускрайс на півночі Франкфурта, там на 360 жителів припадає один, хто має дохід 1 мільйон і більше євро. Однією з причин такої ситуації може бути те, що там проживають та почуваються особливо комфортно багато банкірів та розпорядників коштів з розташованого поруч Франкфурта-на-Майні.

На другому місці – Баден-Баден. У цьому місті проживає близько 54 тисяч жителів, кожен 500-й з яких заробляв щонайменше мільйон євро.

Міста з найвищою «щільністю» дуже заможних громадян - Штуттгарт, Франкфурт-на-Майні та Мюнхен.