В Афганістані на міні підірвалися дев’ятеро дітей

В Афганістані унаслідок вибуху міни у провінції Тахар загинули 9 дітей.

Про це повідомляє Voice of America.

"За інформацією поліції, вибух наземної міни в Афганістані забрав життя 9 дітей у суботу, вибух стався на шляху до школи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок трагедії загинули діти, яким було від дев'яти до дванадцяти років.

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Як повідомляється, представники влади стверджують, що бойовики руху Талібан встановили протипіхотні міни. "На жаль, сьогодні одна з цих мін вибухнула та вбила дев'ять школярів", - додають вони.

Таліби, які контролюють цю територію та ведуть боротьбу з американськими військами, не надали коментарів.