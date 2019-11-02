Влада Дрездена заявляє про “нацистську надзвичайну ситуацію” у місті

Місто Дрезден має намір скріплювати демократію та активніше боротися з ксенофобією та проявами націоналізму, що було закріплено у відповідному рішенні, прийнятому владою міста.

Про це повідомляє Німецьке радіо.

«Міська рада Дрездена ухвалила рішення, яким зобов´язується вживати більше заходів проти ксенофобії, расизму та націоналізму», - йдеться у повідомленні.

Відповідний проект документа висунув комітет з питань порядку і безпеки адмінцентру Саксонії. Цей орган поставив питання про те, що в Дрездені панує «нацистська надзвичайна ситуація» (Nazinotstand).

Законодавці аргументують свою позицію тим, що в місті з кожним днем стають дедалі очевиднішими антидемократичні, антиплюралістичні, людиноненависницькі та правоекстремістські позиції та дії, включаючи насильство. При цьому надто велика частина дрезденського суспільства мовчить про це.

Таку тезу підтримують Зелені, соціал-демократи, вільні демократи, Ліві та незалежні. Альтернатива для Німеччини прогнозовано проти. Але їх вимога змінити деякі пункти проекту відповідної резолюції були відхилені. Врешті-решт, міська рада погодила компромісну пропозицію.

Отже, згідно з резолюцією, місто в майбутньому повинно зміцнювати демократичну культуру повсякденного життя та краще захищати меншини та жертви правого насильства.

Як повідомляв Укрінформ, саме у Дрездені зародився рух PEGIDA - Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу. В жодній іншій землі Німеччини не відбувалося стільки антимігрантських демонстрацій та проявів насильства по відношенню до іноземців. Лише у 2018 році в Дрездені було офіційно зафіксовано 60 юридично мотивованих актів насильства, за рік до цього таких було 52. І це, як кажуть фахівці, лише вершина айсберга. Зазвичай, жертви просто не подають скарг.