У Малі внаслідок нападу на військовий об'єкт загинули понад 50 солдатів

Понад 50 солдатів були вбиті під час нападу на військовий об'єкт на сході Малі.

Надзвичайна подія сталася ввечері у п'ятницю, 1 листопада, у населеному пункті Інделімане у районі Менака, що недалеко від кордону з Нігером, пише DW.

Як повідомив у своєму Twitter міністр комунікацій Малі Йайа Сангаре, внаслідок цього "терористичного нападу" загинуло 53 військових та одна цивільна особа.

За інформацією агенції AFP, серед військовослужбовців внаслідок нападу є також зниклі безвісти.

Як поінформували згодом в збройних силах країни, наразі ситуація в районі нападу залишається контрольованою - з цією метою туди надіслали військове підкріплення, ведеться пошук нападників.

Як повідомляв Укрінформ, у Малі внаслідок зіткнень між конкуруючими етнічними групами у ніч проти 10 червня загинули майже 100 осіб з етнічної групи догонів.