Пекін заявляє, що досягнув принципової згоди з Вашингтоном щодо торговельної угоди

Влада Китаю досягла консенсусу з основних торговельних питань з адміністрацією Білого дому.

Про це повідомляє CNBC.

"Влада Китаю заявила у п'ятницю, що досягла принципового консенсусу з США в ході телефонної розмови торгівельних переговорників високого рівня цього тижня", - йдеться у повідомленні.

Віцепрем'єр Державної ради Китайської народної республіки Лю Хе та міністр фінансів США Стівен Мнучин, а також представник Вашингтона на торгових переговорах Роберт Лайтгайзер 1 листопада, провели телефонну розмову, в ході якої "серйозно та конструктивно" обговорювали основні питання, що необхідні для підписання торговельної угоди між двома державами.

Також сторони обговорили розклад майбутніх консультацій.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні президент США Дональд Трамп запевнив, що попри скасування запланованого на 16 листопада саміту АТЕС у Чилі Сполучені Штати й Китай підпишуть торговельну угоду.