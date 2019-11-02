Пекін заявляє, що досягнув принципової згоди з Вашингтоном щодо торговельної угоди
Про це повідомляє CNBC.
"Влада Китаю заявила у п'ятницю, що досягла принципового консенсусу з США в ході телефонної розмови торгівельних переговорників високого рівня цього тижня", - йдеться у повідомленні.
Віцепрем'єр Державної ради Китайської народної республіки Лю Хе та міністр фінансів США Стівен Мнучин, а також представник Вашингтона на торгових переговорах Роберт Лайтгайзер 1 листопада, провели телефонну розмову, в ході якої "серйозно та конструктивно" обговорювали основні питання, що необхідні для підписання торговельної угоди між двома державами.
Також сторони обговорили розклад майбутніх консультацій.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні президент США Дональд Трамп запевнив, що попри скасування запланованого на 16 листопада саміту АТЕС у Чилі Сполучені Штати й Китай підпишуть торговельну угоду.