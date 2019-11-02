ВПС Ізраїлю завдали ударів по сектору Газа

Позиції палестинських бойовиків в секторі Газа у ніч на суботу зазнали авіаударів з сторони Ізраїлю.

Про це повідомляє ізраїльська армійська прес-служба.

RAW FOOTAGE: The moment the Iron Dome Aerial Defense System intercepted 7 rockets fired from #Gaza at #Israel. pic.twitter.com/jxOTpbeHhT — Israel Defense Forces (@IDF) 1 листопада 2019 р.

Палестинські ЗМІ повідомили, що кілька авіаударів були нанесені по навчальним об'єктам і аванпостам угруповання ХАМАС. Поки повідомлень про жертви і пораненнях не надходило.

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Авіанальоти стали відповіддю на пуски ракет з сектора Газа по ізраїльській території.