ВПС Ізраїлю завдали ударів по сектору Газа

ВПС Ізраїлю завдали ударів по сектору Газа

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Укрінформ
Позиції палестинських бойовиків в секторі Газа у ніч на суботу зазнали авіаударів з сторони Ізраїлю.

Про це повідомляє ізраїльська армійська прес-служба.

Палестинські ЗМІ повідомили, що кілька авіаударів були нанесені по навчальним об'єктам і аванпостам угруповання ХАМАС. Поки повідомлень про жертви і пораненнях не надходило.

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Авіанальоти стали відповіддю на пуски ракет з сектора Газа по ізраїльській території.

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