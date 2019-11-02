Берлін нагадав Москві про демократію

Федеральний уряд Німеччини взяв до відома набуття чинності законом, який підписав президент Росії Володимир Путін 1 травня 2019 року в сфері Інтернету.

Про це заявила речниця уряду Мартіна Фітц, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Слід пам’ятати, наскільки основоположною є свобода інформації та вираження поглядів для функціонування будь-якої демократії», - заявила Фітц.

Закон та його практична реалізація, підкреслила вона, мають базуватися на цих засадах, закріплених в Європейській конвенції з прав людини.

Федеральний уряд, за словами його представниці, прагне свободи вираження поглядів та поваги до прав людини по всьому світі, а не лише в Росії. Йдеться завжди про відповідальний баланс між різними основними правами, додала вона.

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Берлін, у відповідності до цього балансу, очікує від Росії виконання неї своїх зобов'язань відповідно до Європейської конвенції з прав людини, сказала Фітц.