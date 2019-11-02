В Австрії заборонили курити у барах і ресторанах, штраф – €1000 євро

З 1 листопада 2019 по всій території Австрії набула чинності повна заборона на паління в закладах громадського харчування.

Заборона поширюється також на кальяни та електронні сигарети, а за порушення платитимуть як самі курці, так і заклади, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Законодавче рішення про заборону паління було прийнято Національною радою (нижньою палатою парламенту) Австрії в липні. Таким чином, австрійські депутати вирішили посилити захист некурців, відреагувавши на відповідну народну ініціативу за заборону паління в барах та ресторанах, під якою підписалися понад 880 тис. осіб (майже 14% населення країни).

Заборона не передбачає перехідного періоду чи якихось винятків: палити відтепер заборонено і в кальян-барах та нічних клубах. Відтепер відвідувачі закладів громадського харчування мають залишати приміщення та палити на відкритому місці.

За порушення передбачені штрафи – як для самих курців, так і для власників закладів, які не забезпечили дотримання заборони. При першому порушенні курець може заплатити до 100 євро, при повторному – штраф може сягати до 1000 євро. Покарання для власників закладів більше: вперше можна заплатити до 2 тис. євро, при багаторазовому порушенні сума зростає до 10 тис. євро. Крім того, власники нічних розважальних закладів можуть стикнутися із іншою загрозою штрафів: через порушенням громадською спокою в нічний час з боку відвідувачів, які будуть виходити на вулицю для паління і можуть себе вести шумно.

Читайте також: Рада підтримала законопроєкт про запобігання відмиванню грошей

Поки жорсткий контроль дотримання заборони паління в закладах харчування планується у Відні. Цим займатимуться 14 з 80 співробітників комунальної служби ринку: до кінця року планується перевірити близько половини закладів.

Декілька кафе та барів в Австрії вже повідомили про закриття через введену тотальну заборону на паління.

Власники нічних закладів намагалися добитися в Конституційному суді винятку із заборони для себе, однак безуспішно – скарга була відхилена два тижні тому. Наразі на розгляді в Конституційному суді ще залишається скарга від спілки кальян-барів, які вимагають скасувати заборону для себе, оскільки в іншому разі їх бізнес не матиме економічного сенсу.