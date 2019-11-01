У Трампа продовжили "паузу" для санкцій проти компанії Дерипаски

Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) переніс до 31 березня термін припинення контрактів з групою російських компанії GAZ Group, яка асоціюється з російським олігархом Олегом Дерипаскою.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США, поширеному в п'ятницю, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні OFAC продовжив термін дії двох генеральних ліцензій, що стосуються GAZ Group, та видав нову генеральну ліцензію № 13М, пов'язану з Україною (санкціями проти РФ через її агресію в Україні – ред.)",- зауважили в американському мінфіні.

У новому документі зокрема йдеться про те, що американські інвестори повинні завершити до кінця березня наступного року операції, необхідні для звільнення чи передачі боргу, власного капіталу чи інших вкладів у певних осіб, які заблоковані, що стосуються GAZ Group.

Ще одна нова Генеральна ліцензія, видана Мінфіном США під номером 15G визначає терміни операцій.

Нагадаємо, у січні цього року уряд Трампа зняв обмеження проти трьох компаній, пов'язаних з алюмінієвим бізнесом російського олігарха Олега Дерипаски, наближеного до президент РФ Володимира Путіна. Тоді йшлося, зокрема, про компанії EN+, "Русал" та "ЄвроСібЕнерго". Це викликало обурення в Конгресі США. Однак у Мінфіні пояснили свій крок тим, що російська сторона виконала ряд вимог, зменшивши зокрема, долю акцій Дерипаски у контрольних пакетах цих компаній.