Опозиція обурена заявою Асада щодо її "делегатів-терористів"

Сирійська опозиція розкритикувала заяву президента країни Башара Асада щодо відсутності офіційного статусу в делегації сирійського уряду, яка бере участь у переговорах в Женеві.

Про це інформує DPA.

"Сирійська опозиція у п'ятницю відкинула "безпідставні" зауваження президента Сирії Башара Асада, який висловив сумніви щодо переговорів у Женеві, за посередництва ООН, з врегулювання конфлікту у Сирії", - йдеться у повідомленні.

В інтерв'ю державному сирійському телебаченню, що вийшло в четвер, Асад заявив, що його уряд не є стороною Женевських переговорів, спрямованих на написання нової конституції для Сирії. "У Женеві є лише делегати, які мають підтримку уряду та які поділяють наші погляди", - сказав Асад. Також він поставив під сумнів легітимність делегатів від опозиції, заявивши, що вони представляють Туреччину та США. "Кілька представляють терористів", - додав він.

Ібрагім Джеббаві, член делегації сирійської опозиції на перемовинах у Женеві, назвав зауваження Асада "безпідставними". "Є делегація, яка представляє сирійський уряд, її призначив Асад", - сказав Джеббаві.

Як повідомлялося, женевські переговори почалися 31 жовтня. В них беруть участь 150 делегатів, які представляють сирійський уряд, опозицію та громадянське суспільство.