У Чехії стався вибух на хімкомбінаті

На хімічному комбінаті Explosia у чеському місті Пардубіце 1 листопада стався вибух, поранено четверо людей.

Про це повідомляє Pardubicky Denik.

«Вибух стався в одному з виробничих приміщень, де працюють з порохом», - повідомляє ЗМІ.

Поранені четверо людей. Один із працівників отримав опіки до 90 відсотків його тіла. Трьох постраждалих підключили до штучної вентиляції легенів та ввели у штучну кому.

Рятувальники та влада запевнили, що небезпеки для громадськості немає.

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Міністр промисловості та торгівлі Карел Гавлічек скасував свою заплановану програму та прибув до Пардубіце. Причини вибуху розслідують чотири комісії.