Трамп “переніс” сімейне гніздо з Нью-Йорка до Флориди

Президент США Дональд Трамп заявив, що змінив реєстрацію місця проживання з Нью-Йорка на Палм-Біч (штат Флорида) через високі податки і погане ставлення місцевої влади.

Про це він повідомив у Twitter.

"1600, Пенсільванія-авеню, Білий дім, - це місце, яке я полюбив і залишуся тут, сподіваюся, ще на 5 років (...), але моя сім'я і я зробимо Палм-Біч (штат Флорида) місцем нашого постійного проживання", - зазначив Трамп.

Американський лідер поскаржився, що попри те, що він платить мільйони доларів міських, державних і місцевих податків щороку, з ним "дуже погано поводилися політичні лідери як міста, так і штату (Нью-Йорк — ред.)”.

“Мало з ким поводилися гірше" , - додав Трамп.

За його словами, він завжди буде поруч, щоб допомогти Нью-Йорку і його "великим людям". Трамп також зізнався, що йому важко далося це рішення.

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У відповідь на повідомлення про переїзд Трампа, губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо зазначив у Twitter: "Полотном дорога. (...) Він весь твій, Флоридо".

Куомо також висловив сумнів, що Трамп справно платив податки в бюджет міста і штату.