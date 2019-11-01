Асад вважає Трампа найкращим президентом в історії США

«Він (Трамп - ред.) кращий американський президент не тому, що його політика хороша, а тому, що він найбільш відкритий президент», - пояснив Асад.

За словами сирійського лідера, всі президенти США представляють інтереси американських лобі, так чи інакше «здійснюють політичні злочини, і, тим не менш, отримують Нобелівську премію і виступають в якості захисників прав людини». Трамп, як зазначив Асад, який не намагається приховати свої справжні наміри, відверто заявляючи «ми хочемо нафта», «ми хочемо когось позбутися» або «запропонувати послугу в обмін на гроші».

«Така реальність американської політики», - заявив президент Сирії.

В ході інтерв'ю Асад також зазначив, що інформація про нещодавню ліквідацію американськими військовими лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді не підтверджена і може бути однією з вивертів США, щоб «надати ваги» проводиться в Сирії місії.