США розширили санкції проти Ірану

США ввели санкції проти будівельного сектора Ірану. Також в санкційний список потрапили чотири види матеріалів, які використовуються для ядерної і ракетної програм Тегерана.

Про це повідомляє прес-служба американського Держдепу. Відзначається, що будівельний сектор Ірану прямо або опосередковано контролюється Корпусом вартових ісламської революції. У 2017 році Білий дім вніс КВІР в список організацій, «які підтримують тероризм». Читайте також: США ввели міжнародні санкції проти прибічників Ірану У квітні 2019-го Вашингтон оголосив КВІР терористичною організацією.