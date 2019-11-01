США розширили санкції проти Ірану
Укрінформ
США ввели санкції проти будівельного сектора Ірану. Також в санкційний список потрапили чотири види матеріалів, які використовуються для ядерної і ракетної програм Тегерана.
Про це повідомляє прес-служба американського Держдепу.
Відзначається, що будівельний сектор Ірану прямо або опосередковано контролюється Корпусом вартових ісламської революції. У 2017 році Білий дім вніс КВІР в список організацій, «які підтримують тероризм».
У квітні 2019-го Вашингтон оголосив КВІР терористичною організацією.