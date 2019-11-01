Через несправність літака прем’єр Іспанії не зміг вилетіти з Мадрида

Голова уряду Іспанії Педро Санчес був змушений скасувати свій візит до Мурсії через раптову несправність літака.

Про це повідомляє El Pais.

"Генеральний секретар та голова діючого уряду Педро Санчес були змушені скасувати свій робочий візит до Лос-Алькасареса (Мурсія) сьогодні через технічні проблеми з літаком, на борту якого вони мали вилетіти з Мадрида", - йдеться у повідомленні.

Приватний літак Санчеса вилетів з Мадрида, однак невдовзі був змушений приземлитися з міркувань безпеки на летовищі Торрехон де Ардос, неподалік столиці Іспанії, через розгерметизацію кабіни.

Це був "великий переляк", але все добре, сказав у коментарі журналістам генеральний секретар Соціалістичної партії, лідером якої є Санчес, Дієго Конеса.

Він також запевнив, що Педро Санчес неодмінно завітає до громади Лос-Алька