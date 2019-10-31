У Кельні евакуювали центральну мечеть через загрозу вибуху

У німецькому Кельні в четвер через загрозу вибуху було евакуйовано центральну мечеть.

Про це повідомляє Express.

"Загроза вибуху в центральній мечеті Кельна: поліція була оповіщена в четвер у другій половині дня... Мечеть довелося евакуювати", - йдеться у повідомленні.

Сотні людей - відвідувачів та співробітників мечеті були змушені вийти з будівлі та чекати.

Поліція близько години обшукувала будівлю. Небезпечних предметів знайдено не було, але планується подальше розслідування на тлі погрози.

Це не перший подібний випадок у Кельні. В липні цього року була проведена аналогічна операція в мечеті. Тоді погрозливе повідомлення про автомобільну бомбу біля головного входу мечеті надійшло поштою, адресу було позначено як "Міжнародний фронт". Мечеть обшукували кілька годин, але безрезультатно.

Подібні інциденти були й у Мюнхені та Ізерлоні.

Фото: express.de