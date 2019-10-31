У Кельні евакуювали центральну мечеть через загрозу вибуху
Про це повідомляє Express.
"Загроза вибуху в центральній мечеті Кельна: поліція була оповіщена в четвер у другій половині дня... Мечеть довелося евакуювати", - йдеться у повідомленні.
Сотні людей - відвідувачів та співробітників мечеті були змушені вийти з будівлі та чекати.
Поліція близько години обшукувала будівлю. Небезпечних предметів знайдено не було, але планується подальше розслідування на тлі погрози.
Це не перший подібний випадок у Кельні. В липні цього року була проведена аналогічна операція в мечеті. Тоді погрозливе повідомлення про автомобільну бомбу біля головного входу мечеті надійшло поштою, адресу було позначено як "Міжнародний фронт". Мечеть обшукували кілька годин, але безрезультатно.
Подібні інциденти були й у Мюнхені та Ізерлоні.
Фото: express.de