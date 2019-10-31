КНДР випустила дві ракети в Японське море
Укрінформ
Влада Північної Кореї випустила два неідентифікованих об'єктів в Японське море.
Про це повідомляє Yonhap із посиланням на заяву Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.
“У четвер Північна Корея випустила два неідентифікованих об'єктів у бік Японського моря”, - йдеться у повідомленні.
За даними військових Південної Кореї, ракети були випущені з Південної провінції Пхьонан, що у КНДР.
Наразі невідомо ані тип ракет, ані їх дальність польоту.
Як повідомлялося, на початку жовтня влада Північної Кореї відзвітувала про успішний запуск з підводного човна новітньої балістичної ракети Pukguksong-3.