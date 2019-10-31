Вибух на залізниці у Пакистані: кількість загиблих зросла до 70
“Щонайменше 70 людей загинули після того, як газовий балон вибухнув у поїзді в Пакистані”, - йдеться у повідомленні.
За словами керівника районної лікарні в Лякватпурі, в районі Рахім- Яр-Хана, близько 30 осіб отримали поранення.
Раніше повідомлялося про 65 загиблих. Кількість жертв та постраждалих може ще збільшитися.
Пасажирський поїзд, який рухався з Карачі до Равалпінді, загорівся через вибух газового балона, який використовували для приготування їжі. Вогонь охопив три вагони поїзда, з них два вагони економ-класу та один бізнес-класу.
Хоча газові балони заборонені в пакистанських поїздах, однак пасажири все одно використовували газові плити для приготування їжі прямо у вагоні.
Більшість пасажирів потяга прямували на акцію протесту в пакистанській столиці Ісламабад, приблизно за 800 кілометрах від Рахім-Яр-Хана.
Фото: edition.cnn.com