У Молдові арештували активи олігарха-втікача

Антикорупційна прокуратура Молдови наклала арешт на банківські рахунки й активи колишнього лідера Демократичної партії Влада Плахотнюка, який утік із країни в червні.

Про це повідомила пресслужба антикорупційної прокуратури, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Влад Плахотнюк обвинувачується у відмиванні коштів в особливо великих розмірах, а арешт його рахунків і активів спрямований на те, щоб уникнути їх відчуження», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, загальна сума заарештованого трохи перевищує $3 млн.

Декілька днів тому Плахотнюка оголосили в міждержавний і міжнародний розшук.

Читайте також: У Молдові застрелився бізнесмен з оточення олігарха Плахотнюка

Як повідомлялося, колишній лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк таємно залишив територію Молдови 14 червня цього року під час передачі влади від Демпартії до новоствореної коаліції, до складу якої увійшли Партія соціалістів і політичний блок ACUM. За непідтвердженими даними, Плахотнюк перебуває на території США.

Фото: ziarulnational.md