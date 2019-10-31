У ході масштабної операції в Європі арештували 60 інтернет-шахраїв

У результаті спільної правоохоронної операції eComm 2019 за підтримки 19 країн арештовано 60 осіб, підозрюваних у шахрайстві у віртуальному просторі.

Про це повідомляє Європол.

"Основна мета операції eComm 2019 – викриття злочинної мережі, підозрюваної у шахрайстві в інтернеті, шляхом скоординованих правоохоронних дій в межах Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що електронне комерційне шахрайство передбачало незаконні чи фальшиві транзакції, здійснені на інтернет-платформах, за допомогою різних додатків та служб. Простіше кажучи, шахраї використовували викрадену з банківської картки інформацію для придбання товарів у веб-магазинах.

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Очолювана Австрією операція, у якій узяли участь 18 європейських країн, а також Колумбія, тривала з 23 вересня до 4 жовтня. Вона координувалася Європейським центром кіберзлочинності ЄС та отримувала пряму допомогу від національних правоохоронних органів.

Загалом було проведено 40 обшуків, 60 затриманим інкримінують понад 6,5 тис. шахрайських операцій. Збитки від діяльності зловмисників, за попередніми даними, сягнули близько 5 млн євро.